Serie a, "Mi hanno scritto gli interisti...". La minaccia al Milan da Verona. Il retroscena: cosa può succedere

Il Verona adesso è l'ultimo ostacolo sulla strada per lo scudetto per il Milan. Di fatto i gialloblu attendono i rossoneri col coltello tra i denti pur essendo ormai fuori dalla lotta salvezza. Ma il campionato, soprattutto a livello sportivo, va onorato fino in fondo e dalla città scaligera sono arrivati alcuni avvertimenti per i rossoneri che lasciano pensare a una partita del tutto imprevedibile.

E così il primo ad aprire le danze in questo senso è stato Caprari:“Il mio Instagram è intasato da tifosi nerazzurri in questo momento – prosegue Caprari -. Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire”. Parole chiarissime quelle di Caprari. Il Milan dunque rischia grosso. Ma non è finiota qui. Anche Tudor non usa giri di parole e così mette in guardia Pioli che si sta giocando lo scudetto con Simone Inzaghi a sole 3 giornate dalla fine in un fazzoletto di punti: "Quando tutti ti guardano vuoi sempre fare bella figura".

E ancora: "Andando a guardare il loro organico sono al terzo o quarto posto, questo significa che tanto il club quanto l'allenatore hanno fatto un lavoro straordinario. Sono due anni che si trovano in quelle posizioni, faccio i complimenti a tutti. Hanno grande corsa, grande fisicità e dovremo essere al massimo anche sotto quel punto di vista". Tudor poi parla della "fatal Verona": "Non si poteva scappare - commenta sorridendo. Per noi cambia poco, siamo focalizzati sul presente. Vogliamo vincere, c'è una partita da giocare nella quale ci saranno più tensioni rispetto al solito".

