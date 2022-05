Leonardo Bonucci superdotato: l'impressionante foto rubata in spogliatoio

09 maggio 2022 a

a

a

Magari non sposterà sempre gli equilibri in campo, Leo Bonucci. Ma negli spogliatoi il centrale di Juventus e Nazionale si fa sentire eccome. Merito anche delle sue misure sorprendenti. Non parliamo di altezza, di capacità di lancio o lunghezza del curriculum, ma più banalmente di "virtù nascoste". Sì, proprio quello: Bonucci sarebbe superdotato.





A testimoniarlo, involontariamente o forse no, è stato il compagno di squadra Juan Cuadrado, funambolico colombiano vera anima latina e godereccia dei bianconeri. L'esterno sudamericano ha rubato il telefonino allo spagnolo Alvaro Morata e ne ha approfittato per scattarsi un selfie e pubblicarlo tra le Stories del marito della modella veneziana Alice Campello. Risultato: alle spalle di Cuadrado ecco comparire la sagoma inconfondibile del 35enne Bonucci, nudo come mamma l'ha fatta, che si aggira inconsapevole nella zona docce dello spogliatoio.

L'Eredità, il superdotato in studio da Flavio Insinna: "Ma cos'è?", là sotto... roba molto imbarazzante | Guarda



"Ne dovete mangiare ancora di pasta ai piselli", ironizza Dagospia rilanciando il simpatico e imbarazzante incidente a luci rosse ricordando la botta di orgoglio di Bonucci verso gli inglesi, subito dopo il trionfo inatteso degli azzurri agli Europei della scorsa estate. Non è comunque la prima volta che un selfie svela le pudenda bianconere. Nel 2018 toccò al baby rossonero Bellanova scartarsi una foto ricordo con Cristiano Ronaldo, riprendendo per sbaglio Giorgio Chiellini, anche lui senza veli e decisamente "impressionante". Non c'è che dire, quando qualcuno definisce "colonne" Bonucci e Chiellini, sotto sotto non sbaglia.

"Il tuo uccello". Bonolis "superdotato", clamoroso ad Avanti un altro: erezione in diretta sotto gli occhi della Gregoraci? | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.