Serie a, festa rovinata per lo scudetto: cosa accadrà a San Siro con Milan e Inter

Milan o Inter: chi vincerà questo Scudetto, creerà comunque non pochi problemi dal punto di vista dei festeggiamenti. Perché la festa per il titolo si celebrerà certamente al Meazza, seppur resti da capire se prossima domenica — con il Milan in campo in casa contro l’Atalanta alle 18 e l’Inter a Cagliari alle 20.45 — o per quella in programma per il 22 del mese. Nel caso in cui il Milan fra pochi giorni diventasse campione d'Italia con un match d'anticipo, potrebbe esserci già la festa in piazza per le strade di Milano, ma non la cerimonia ufficiale per cui bisognerebbe necessariamente trovare un altro momento.

Milan e Inter, l’ultima giornata domenica 22 maggio alle 15

L’ipotesi più complicata (e realistica) è che entrambe le milanesi arrivino alla 38esima giornata, l’ultima di campionato, dove in programma ci saranno Sassuolo-Milan e Inter-Sampdoria. Se prima si era pensato di far giocare entrambe di sabato, il problema però lo ha rappresentato il maxi-concerto in programma in piazza Duomo, e le annesse difficoltà di ordine pubblico che si genererebbero con la concomitanza delle celebrazioni dello Scudetto. Ecco allora che dal ministero dell'Interno è partita la richiesta di sistemare i due match per domenica 22 maggio alle 15, in maniera tale da dribblare il concerto e permettere i festeggiamenti, almeno quelli in piazza.

Caos a San Siro se il Milan vince lo Scudetto all’ultima giornata

E non finisce qui. Se fosse l’Inter a vincere il titolo della seconda stella dopo il match casalingo contro la Sampdoria, i problemi organizzativi per la cerimonia di premiazione non ci sarebbero perché sarebbero in programma dopo il fischio finale. Se invece lo Scudetto finisse nelle mani del Milan dopo il match del Mapei Stadium, si creerebbe una situazione più complicata a livello logistico, seppur fattibile. L'Inter dovrebbe liberare in fretta San Siro, per un vero e proprio cambio di tifoseria da realizzare in tempi rapidi. Sugli spalti, al posto dei tifosi nerazzurri arriverebbero quelli rossoneri, per festeggiare quel 19esimo titolo che al Diavolo manca dalla stagione 2010-11.

