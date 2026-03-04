Sanremo 2026, Carlo Conti vuota il sacco: "De Martino? La mia richiesta alla Rai"

“Ho chiesto solo, qualunque fosse la scelta della Rai per la prossima edizione, di poter passare il testimone durante la finale al futuro conduttore. Ho visto questo gesto come un ponte tra il passato, il ricordo di Baudo, il presente e il futuro”: Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell'ultima edizione di Sanremo, lo ha detto alla rivista Chi riferendosi a quanto successo con Stefano De Martino all'Ariston. Durante la serata finale, Conti lo ha chiamato sul palco annunciandolo come prossimo conduttore e direttore artistico della kermesse. Un gesto apprezzato parecchio anche dallo stesso De Martino.

"Quando ho saputo che era Stefano, un ragazzo giovane, mi ha fatto molto piacere", ha poi confessato Conti. Che ha speso solo belle parole per lui: "Prima di tutto viene dalla danza, quindi è abituato al rigore, alla precisione. Poi è poliedrico perché balla, canta, conduce e, quindi, è completo. E, anche se è all’inizio della carriera, ha già un buon bagaglio di spettacolo. Poi è bello, e questo non guasta". E ancora: "Ci metterà la testa e il cuore, sa che sarò pronto a dargli tutti i consigli affettuosi e amichevoli possibili e immaginabili”.