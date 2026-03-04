Gennaro Gattuso, occhio a Moise Kean: "Perché ci fa impazzire"

Moise Kean arriva a Milano e si inginocchia davanti ai bambini. Firme, foto, abbracci. Due ore senza tirarsi indietro per inaugurare il campo dell’oratorio riqualificato. L’intervista, realizzata da La Repubblica, restituisce l’immagine di un attaccante che non dimentica le origini e che oggi vuole prendersi una responsabilità più grande: riportare l’Italia al Mondiale: “Anche io ho iniziato a giocare in oratorio. I primi calci sono i più belli di tutta la vita. Non dimentico da dove sono partito”.

A 13 anni ha lasciato casa per il calcio: “Ho fatto tanti sacrifici — prosegue — Ho creduto in me stesso e ho permesso agli altri di fare lo stesso guardandomi giocare”. Ai ragazzi non regala frasi fatte: “Ascoltatevi, parlate con i genitori e seguiteli. Dovete volerlo. Se qualcuno lo vuole più di voi, non va bene. Ci deve essere ossessione e amore per quello che si fa”. Il pensiero va subito alla Nazionale e al tabù Mondiale: “Spero lo romperemo questa estate”. Lui nel 2006 c’era, davanti alla tv nel bar sotto casa: “Non si capiva niente tra birre e sedie che volavano. La gente era felice. Una cosa bella”. Le nuove generazioni quell’emozione non l’hanno mai vissuta.