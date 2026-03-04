Libero logo
Iran in fiamme
di
mercoledì 4 marzo 2026
D'Alema e Veltroni si incontrano alla festa comunista: finisce male

Elly Schlein, Massimo D'Alema, Walter Veltroni: c'erano proprio tutti alla festa per i 90 anni di Achille Occhetto alla Camera di commercio di Roma in piazza di Pietra. Agli occhi di Salvatore Merlo del Foglio, però, non sarebbe passato inosservato un dettaglio in particolare: il saluto, o meglio il non-saluto, tra D'Alema e Veltroni, arrivati nello stesso momento. "Entrano dallo stesso portone, sotto le colonne romane di questo tempio diventato sala congressi, ma ciascuno fa finta di non accorgersene. O quasi. Un saluto appena, un cenno del capo. Gli anni non hanno sciolto niente, parrebbe", si legge nell'articolo. I rapporti tra i due si sarebbero raffreddati nel 2001, quando Veltroni venne fatto fuori dalla segreteria dei Ds per poi prendersi la sua rivincita con il Pd. 

Tra i presenti alla festa anche Pier Luigi Bersani, Anna Finocchiaro, Gad Lerner, Piero Fassino e consorte e molti altri ex parlamentari, ex funzionari, ex direttori. "Ci siamo tutti, eh”, “Abbiamo dato”: questi i commenti non sfuggiti a Merlo. Sul palco ad attendere Occhetto c'era Enrico Mentana, incaricato di officiare. In forte ritardo è arrivata invece la segretaria del Pd, a proposito della quale un vecchio giornalista a Merlo ha detto: "Lei è quella che i vecchi non se li è mai filati. Un po’ strano che stia qua per Occhetto”.

Referendum, il no di D'Alema stupisce: un tempo aveva altre idee

Va bene che il compianto Ciriaco De Mita, alle prese come segretario della Dc nel 1987 con le polemiche sul ricorso al q...
elly schlein
massimo d'alema
walter veltroni
achille occhetto

