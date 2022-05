Lewis Hamilton "corre per non annegare". Voci pesantissime dal box Mercedes

11 maggio 2022 a

Verstappen "è stato impressionante all’inizio della stagione e guida come l’anno scorso, normalmente dopo una stagione in cui si è vinto il campionato si può essere un po’ stanchi, ma si vede che non è cambiato nulla, anzi. È diventato più forte”. Parola del Campione del mondo 1997, Jacques Villeneuve, che elogia la guida di Max Verstappen anche in questo inizio di Mondiale: “Max ha certamente dimostrato nelle ultime due gare di aver meritato il titolo — dice il figlio dell’ex Ferrari Gilles — Una macchina può sempre rompersi, ma a parte questo lui compete sempre per la vittoria. Guida quasi senza errori e, se ne fa uno, lo corregge. Al massimo delle sue possibilità, al limite. Sfrutta al meglio ciò che può controllare. Non c’è gara in cui lui sia inferiore, lo abbiamo visto di nuovo a Miami”.

Villeneuve sulla Mercedes: “Russell vola, Hamilton cerca di non annegare” - Una parola, quindi, Villeneuve la dedica alla Mercedes, soffermandosi sulle figure di Hamilton e Russell: “Penso che abbiamo visto il definitivo cambio della guardia, George sta cavalcando l’onda, mentre Lewis sta cercando di non annegare — dice ancora il canadese — Dopo molti anni di vittoria senza competizione, è difficile svegliarsi e rendersi conto che non è così semplice. Ora deve guidare come ha fatto nei suoi primi due anni in Formula 1, qualcosa che Russell sta facendo ora”. E ancora: “La fortuna di Lewis sembra essere scomparsa. Sarà una lotta dura, ma Lewis è un campione. Sa cosa deve essere fatto e vedremo se ha ancora l’energia per farlo. Ma penso che perdere il titolo mondiale l’anno scorso sia un pesante fardello da portare per tutto l’inverno. Era amareggiato e sente di essere stato derubato ma dal modo in cui Max sta guidando, si può vedere che non ha rubato il titolo ed è un campione meritevole”.

