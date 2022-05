Coppa Italia, Massimiliano Allegri vuota il sacco: "Espulso? È passato uno dell'Inter e..."

12 maggio 2022 a

Max Allegri adesso non usa giri di parole: dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia con l'Inter ha deciso di raccontare cosa è successo davvero in campo riguardo alla sua espulsione. La rabbia di Allegri è esplosa durante i tempi supplementari. In un primo momento si infuria con Farris, il vice di Simone Inzaghi. Partono i primi insulti. Poi dopo il 4-2 di Perisic accade qualcosa che fa perdere totalmente le staffe ad Allegri. Max va verso la panchina interista.

Ad un tratto interviene D'Ambrosio che prova immediatamente a braccarlo. Ma non finisce qui, Allegri litiga a distanza con altri componenti della panchina interista. A questo punto la situazione è fuori controllo e l'arbitro Valeri decide di espellere Allegri. Poi è lo stesso tecnico bianconero a spiegare cosa è successo: "È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Ho reagito, l'arbitro mi ha visto e mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cos'è successo oppure no in campo, c’è da fare i complimenti all’Inter".

Poi, sempre davanti ai microfoni dei giornalisti, lo stesso Allegri è tornato sull'episodio confermando la dinamica dei fatti: "L’espulsione? È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non so neanche chi fosse, mi sono girato e mi sono un po’ arrabbiato. Credo sia umano. E l’arbitro giustamente mi ha espulso". Insomma l'epilogo di una serata da dimenticare per Max e per tutti i tifosi bianconeri.

