Il gesto dei giocatori dell'Inter dopo il fischio finale, c'è il labiale: la frase all'arbitro, scoppia l'inferno

Il Derby d’Italia è dell’Inter, ma non con poche polemiche. La finale di Coppa a Roma finisce 2-4 per la squadra di Simone Inzaghi, pronta ora a giocarsi lo Scudetto con il Milan fino alla fine per intanto lasciare la Juventus a zero titoli dopo 10 anni dall’ultima volta. Tra i protagonisti più chiacchierati del match c’è sicuramente l’arbitro Paolo Valeri, che ha dovuto fare i conti con una serie di situazioni complicate in campo e in panchina. Le sue decisioni hanno provocato reazioni differenti, lasciando naturalmente irritazione e malcontento nella squadra di Massimiliano Allegri, alla fine espulso per doppio giallo e furioso contro la panchina nerazzurra.

Il labiale di Handanovic verso Valeri

Motivo principale delle polemiche è sicuramente il rigore del 2-2 concesso all’Inter per il contatto Bonucci-Lautaro, con il difensore arrabbiatissimo con Valeri e che già poco prima si era lamentato platealmente per la mancata espulsione di Brozovic. Ma l’altro fatto che ha fatto discutere è l'atteggiamento dei giocatori dell'Inter al momento della passerella finale dedicata alla quaterna arbitrale.

Quando il fischietto di Roma e i suoi collaboratori hanno ricevuto il "pasillo" dei nerazzurri, oltre agli applausi di rito c'è stata una frase urlata da Samir Handanovic all'indirizzo di Valeri. "Bravo Valeri", le parole dell'estremo difensore, a giudicare dal labiale, dirette al fischietto, che dal canto suo ha risposto con un “Grazie". Alla fine nulla di così eclatante, ma sul web il video-tweet ha scatenato le reazioni dei tifosi juventini, che quest’anno rimarranno dopo tanto tempo all’asciutto.

