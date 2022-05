Martin Brundle, scatta l'allarme rosso in Ferrari: "Se non lo fanno subito è finita"

12 maggio 2022 a

a

a

La superiorità della Red Bull nelle ultime due gare di Imola e Miami non è rimasta indifferente a nessuno. Neanche a Martin Brundle, ex F1 britannico e ora giornalista per Sky Sports F1. L’ex McLaren e Benetton, tramite le colonne del proprio editoriale, ha voluto rivolgere un consiglio alla rossa, che a Barcellona porterà un pacchetto d’aggiornamenti ed è chiamata a risolvere i due decimi di gap che ora ha nei confronti della RB18 di Max Verstappen.

"Anticipare la rotazione". Ferrari, la mossa (pericolosa) per spingere Leclerc: a Miami...

Meglio mettere da parte il problema ora, prima che sia troppo tardi: “Ancora una volta la Ferrari non ha saputo rispondere alla prodigiosa velocità in rettilineo della Red Bull, con o senza l’ala posteriore Drs aperta – ha spiegato – a meno che non risolvano il problema con una minore resistenza aerodinamica ad alta velocità, il mondiale andrà alla Red Bull”.

Brundle elogia Sainz: “Bravo a tenere a bada Pérez dopo il botto nelle prove”

Sempre nel suo editoriale, Brundle ha voluto poi elogiare i primi quattro classificati, soffermandosi in particolare su Sainz: “È stata un’altra guida tanto impressionante quanto matura sia da parte di Verstappen che di Leclerc – ha aggiunto il britannico – ma i piloti Ferrari non possono più superare come Leclerc ha fatto con Verstappen in Bahrain, mentre Sainz ha vissuto un weekend molto importante per la sua fiducia, visto che la coppia (del Cavallino, ndr) è salita sul podio insieme per la terza volta in cinque gare in questa stagione.

"Due decimi avanti? Non ci credo". Verstappen-Leclerc, voci (molto maliziose) dai box: bluff in F1?

Non aveva completato un giro nelle due gare precedenti e ha avuto un altro incidente importante nelle prove. Ha mantenuto la calma ed è stato bravo a tenere a bada Perez, che montava gomme fresche a mescola media, anche se aveva un problema al motore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.