Qatar 2022, "Godono". Clamorosa voce sull'Italia: quando e come può scattare il ripescaggio Mondiale

In Sud America non si parla d'altro: la possibile esclusione dell'Ecuador dai mondiali di calcio in Qatar il prossimo novembre. Al centro dello scandalo ci sarebbe Byron Castillo, 23enne che secondo quanto sostiene la federazione cilena sarebbe colombiano. Da qui il caso: non potrebbe giocare con l'Ecuador. In sostanza secondo il Cile sarebbero state falsate le partite di qualificazione a Qatar 2022. Il dossier portato dal Cile alla Fifa stabilisce che Castillo è nato a Tumaco in Colombia nel 1995. La protesta cilena, come ricorda Fanpage, sarebbe già salita ai piani alti della Fifa con l'apertura di un'indagine. Con una sanzione all'Ecuador, cambierebbe la classifica finale del girone di qualificazione: il Cile sorpasserebbe anche il Perù entrando di diritto nelle prime quattro.

A questo punto della vicenda entra in scena anche il Perù che è stato ammesso al ricorso perché, e questo punto è importante, potrebbe scattare la squalifica totale dell'Ecuador dal girone Sudamericano e tutte le squadre alle sue spalle passerebbero avanti.

A quel punto sarebbe il Perù ad andare al quarto posto. Ma voi direte con tutto qusto cosa c'entra l'Italia? Il principio seguito per la sostituzione è quello geografico, ma il dettato dell'articolo 6 del regolamento preliminare Fifa recita così: "Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la Fifa deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario". E in Ecuador il tema Italia è caldissimo al punto che le testate sportive titolano così: "La FIFA ha accolto la denuncia del Cile, ma l'Italia si frega le mani". Può succedere di tutto. Le nostre spreanze sono vicino allo zero. Ma mai dire mai...

