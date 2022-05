Jannik Sinner, calvario infinito: dopo le vesciche... com'è ridotto in campo a Roma (ma vince)

12 maggio 2022 a

Un calvario infinito, per Jannik Sinner, agli internazionali d'Italia. Dopo aver battuto Fabio Fagnini nel derby tutto italiano, eccolo tornare in campo contro Karjinovic - numero 54 al mondo - agli internazionali d'Italia. E a partita in corso, ecco emergere i dettagli del calvario del tennista altoatesino. Per inciso, guai o non guia, Sinner si impone in due set 6-2 7-6 e raggiunge il miglior risultato al Foro Italico, con quei quarti di finale con cui si è cimentato. Ora, lo scoglio Tsitsipas

Ma torniamo ai guai fisici. Già, perché dopo le vesciche ai piedi che lo avevano recentemente colpito, ecco quello dei pollini. A Roma infatti ne volano tantissimi e Jannik soffre di allergia. Un incubo, quello di giocare in mezzo ai piumini. E così Sinner ha provato ad attrezzarsi: "Gioco con le lenti a contatto e l'allergia mi complica un po' le cose, ma troverà una soluzione", ha assicurato. "Quanto alle condizioni, il problema delle vesciche ai piedi è superato e fisicamente mi sento bene", ha concluso.

Per quel che riguarda il tabellone del torneo, nella parte bassa, quella dove figura dal tedesco Alexander Zverev, numero 3 Atp e 2 del seeding, vincitore a Roma nel 2017 e ancora finalista nel 2018, ecco che come detto Sinner ha pescato trova il serbo Filip Krajinovic, che martedì ha eliminato a sorpresa il russo Andrey Rublev, numero sette del ranking e 6 del seeding. Jannik ha vinto in due set l’unico precedente con il 30enne di Sombor, disputato nelle semifinali sul veloce indoor di Sofia lo scorso anno.

