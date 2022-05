Lester Wright, a 100 anni il record di velocità nei 100 metri: il mondo è sconvolto

16 maggio 2022 a

L'età non conta, e Lester Wright lo sa molto bene. L'eroe, perché di un eroe si tratta, ha ben 100 anni e a inizio maggio è riuscito a battere il record del mondo dei 100 metri in 26.34, mostrando poi i muscoli al traguardo. L'impresa incredibile dell'uomo è avvenuta ai Penn di Philadelphia, battendo i suoi avversari di 86 e 92 anni. Era stata la ma moglie di Wright a spronarlo: "Se vuoi andare a fare una gara dovresti davvero correre e vincere". Detto fatto. Lui è andato fino in fondo è ha portato a casa la vittoria.

Orgoglio italiano invece era stato Giuseppe Ottaviani, l'unico centenario al mondo a praticare il salto triplo nella categoria M100 con incursioni in 11 diverse specialità dell'atletica leggera. Giuseppe è poi morto nel 2020. Un'altra campionessa è stata anche 'Uragano', il soprannome di Julia Hawkins che nel 2011 a 105 anni aveva stabilito il record mondiale dei 50 metri in 21.06 nel New Mexico. Il campione Wright è stato un dentista nonché veterano della seconda guerra mondiale. Al liceo si era iscritto nella squadra di atletica ma tra i vari impegni ha poi dovuto mollare per poi riprendere alla bellezza di 70 anni. Da qui non ha più abbandonato la sua passione.

Ecco il video dell'impresa eroica di Leister Wright:

"Non so come si possa gareggiare per arrivare secondo o terzo" ha commentato l'uomo davanti a 38 mila persone che esultavano per lui. Un esempio di determinazione e dedizione quello del corridore che alla domanda a fine corsa se fosse disposto a gareggiare da capo ha risposto: "Certo che si".

