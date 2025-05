Carlos Alcaraz: "Il rientro di Sinner?", spiazza tutti con una frase

La sportività è merce rara a questo mondo. Ma Carlos Alcaraz la conosce bene. E così saluta con rispetto ed entusiasmo il ritorno di Jannik Sinner nel tennis giocato con l'ormai imminente debutto agli Internazionali di Tennis di Roma. Lo spagnolo non usa giri di parole: "Il rientro di Sinner? È fantastico. Onestamente, sono davvero felice di averlo di nuovo tra noi. Sono passati tre mesi. Ovviamente per lui è stato difficile e sono abbastanza sicuro che sia stato lunghissimo. Penso che non ci fosse un posto migliore per tornare che qui a casa sua, qui a Roma. È fantastico per me, per il il tennis, per i tifosi averlo di nuovo tra noi e che possa giocare di nuovo un torneo".

E ancora: "Siamo in posizioni diverse del tabellone. Spero di incontrarlo in finale. Ma quello che voglio dire è che sono davvero felice di vederlo. Mi divertirò a vederlo giocare di nuovo, a vedere le sue partite. Per la gente, penso sia fantastico".

Non finisce qui, Alcaraz parla anche degli obiettivi da raggiungere: "Se penso che qualcuno sia ossessionato dai risultati? Tutti pensino ai risultati, pensino alla vittoria. È giusto. Credo sia normale. Anch’io lo ero. Al momento non lo sono più, credo. Cerco solo di non concentrarmi sui risultati, che vinca o perda. Ma penso che al momento tutti i giocatori pensino al risultato o siano addirittura ossessionati dalle vittorie, dai risultati solo per entrare nei tornei o in classifica. È normale".

