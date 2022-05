Wanda Nara, trasparenze killer. Alza la gamba, un terremoto erotico

19 maggio 2022 a

Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia più gettonata dal gossip sportivo torna a far parlare di sé. In particolare riguardo alla showgirl argentina, moglie dell’ex capitano dell’Inter ora in forza al Psg. La conduttrice del programma Mañanísima, infatti, ha assicurato che Nora Colosimo, la mamma di Wanda Nara, si potrebbe stabilire in Europa per accompagnare le figlie e prendersi cura dei relativi nipoti. Come riportato da Revista Caras, il tutto però sarà fatto in cambio di una grossa somma di denaro.

La grande cifra che guadagnerà la mamma di Wanda - "Zaira — ha confermato la conduttrice di Mañanísima — ha già programmato un viaggio in Europa a luglio con i figli e senza il marito. Lascia i ragazzi alle cure di Nora e andrà con Wanda a Ibiza”. Per poi aggiungere: “Nora parte per l'Europa il 20 maggio perché sta già iniziando a prendersi cura dei figli di Wanda. Quindi si stabilirà in Europa per due mesi, per prendersi cura dei figli di Wanda e poi di Zaira. Sapete quanto la pagano? Riceverà uno stipendio di 2.500 dollari per ogni mese (quasi 2.375 euro al cambio attuale, ndr) in cui si prenderà cura di loro. Parliamo dei cinque figli di Wanda e dei due di Zaira”.

Wanda Nara, la foto che fa impazzire il web - Intanto, lunedì 16 maggio, Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per la sua… scollatura vertiginosa! E i fan dei social sono di nuovo impazziti all’ultimo scatto della modella argentina, che ha messo in mostra le proprie grazie in una posa del tutto provocante. Posando per l’ennesimo servizio bollente, infatti, la moglie di Icardi si è lasciata ritrarre con un vestito semitrasparente dall’ampia scollatura sul seno. Per così rapidamente ricevere il pieno di like e complimenti dai suoi follower.

