Lando Norris malato e a un passo dal collasso: com'era ridotto, un miracolo in Spagna

23 maggio 2022 a

a

a



Quando i problemi possono limitarti fisicamente. Come a Lando Norris nel GP di Spagna, che ha comunque chiuso ottavo con la McLaren nonostante la tonsillite, riscontrata dai medici alla vigilia della corsa e peraltro aggravata da un caldo estivo che ha reso più difficili le condizioni per il pilota britannico: “È stata dura – ha commentato il numero 4 della McLaren – Questo fine settimana sono stato un po’ in difficoltà perché la maggior parte delle mie energie sono state spese per combattere questa malattia. Ho dovuto saltare molte sessioni di ingegneria, il che ha compromesso il mio weekend, e sicuramente non ero preparato per il GP come avrei voluto”.

Leclerc domina ma la Ferrari lo tradisce, ritiro e trionfo di Verstappen: Ferrari, quanti brutti pensieri...

Norris: “Buon bottino punti per la squadra” - Alla fine però l’inglese è contento “di essere uscito dalla gara con un buon bottino di punti per la squadra. Il team ha lavorato molto duramente per migliorare le prestazioni della vettura – ha aggiunto – quindi sono contento che abbiamo potuto trarre qualcosa dal fine settimana. Nei prossimi giorni analizzeremo i dati, vedremo se ci sarà qualche prestazione aggiuntiva che possiamo ricavare dalla vettura e ci assicureremo di essere pronti per Monaco”.

Charles Leclerc, il dramma al giro 28: l'urlo nel team radio, disastro al box Ferrari a Barcellona

Ricciardo: “GP Spagna gara da dimenticare” - Ricciardo, invece, ha chiuso 12esimo: “Non è stata una bella gara – ha ammesso – mi piacerebbe trovare qualcosa di positivo, ma è stata una lotta fin dall’inizio. Ero lento e avevo semplicemente molto meno grip di tutti gli altri intorno a me. Con le tre soste, abbiamo avuto quattro possibilità con diversi set di pneumatici, ma non avevamo il ritmo su nessuno di questi. Non so bene perché, a dire il vero, ma cercheremo di capire perché".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.