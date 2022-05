Inter, la foto che spiega il dramma fa il giro d'Italia: prima il gesto, poi la disperazione

23 maggio 2022 a

Una scena fotografa bene lo sconforto dell'Inter mentre vedeva sfilare lo scudetto dalla maglia nerazzurra a quella rossonera del Milan. I nerazzurri hanno capito subito che ogni speranza era persa quando il Milan è andato sul 2-0 con il Sassuolo. In video che ha fatto il giro del web è stato immortalato l'esatto momento in cui di fatto gli uomini di Inzaghi hanno capito che era finita. Vidal infatti, come riporta FanPage, fuori dai titolari, ha seguito la partita sul cellulare e ha informato costantemente i compagni del risultato del Mapei stadium. Nella clip che gira sui social si vede Cordaz che sta molto attento alle notizie che arrivano dal campo del Sassuolo.

Dopo qualche secondo l'estremo difensore ha fatto un gesto per segnalare il secondo gol del Milan. Ranocchia dopo aver appreso la terribile notizia si è girato verso Dzeko per fare il gesto della "fine" e un chiarissimo "ciao ciao" per dire definitivamente addio ai sogni scudetto. Nell'immagine si vede l'attaccante impietrito e Dimarco inconsolabile. Come detto l'informatore primario della panchina era, con ogni probabilità, Vidal.

Una scena questa mostata dalle immagini rubate sul campo che resterà come un amaro ricordo nella testa dei tifosi nerazzuri e in quella dei giocatori dell'Inter che hanno lottato fino alla fine per prendersi uno scudetto passato sull'altro lato del Naviglio.

