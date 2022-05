Milan, la frase di Donnarumma: "Applausi". Si scatena una pioggia di insulti: ecco perché

23 maggio 2022 a

a

a

Come l'avrà presa Gigio Donnarumma? In tanti se lo chiedono. A giudicare dai social, il portiere della Nazionale, non ha certo passato una bella serata. Infatti un minuto dopo aver fatto i complimenti al Milan con un messaggio sui social in cui appariva la foto della festa rossonera e due righe di testo con scritto: "Per la diciannovesima volta, l'Italia è rossonera", poi l'emoticon degli applausi. Ma come ricorda FanPage, diversi tifosi rossoneri hanno subito insultato l'ex portire del Diavolo: "Complimenti per aver vinto in panchina", "Ora testa alla finale di Champions...ah no", "Paperumma", "Mangiati i femori".

"Mino Raiola, ti ho fatto una promessa e la manterrò". Donnarumma linciato e travolto dagli insulti: la vergogna

Poi una valanga di accuse durissime e di insulti che evitiamo di riportare. Ma per Gigio è stata una domenica doppiamente amara. Donnarumma non ha infatti giocato l'ultima partita di campionato. Al suo posto c'era tra i pali Keylor Navas che ha collezionato ber 21 presenze contro le 17 di Gigio.

"Parigi è sempre...". Rafael Leao spaventa il Milan: dove e come si è fatto fotografare

E nella prossima stagione l'alternanza tra i pali proseguirà. Infatti a fine partita qualcuno ha chiesto a Navas del suo futuro, la risposta è stata davvero lapidaria: "Se sarò ancora a Parigi nella prossima stagione? Sì, certamente. Ho altri due anni di contratto. Io e la mia famiglia stiamo bene qui e siamo felici, continueremo ad esserlo". Insomma ci sarà ancora un derby tra i pali del Psg. Un derby che per Gigio si sta trasformando in una pericolosissima staffetta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.