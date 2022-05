Rugby, lo scandalo in Inghilterra-Argentina: guardate questa meta, "biscotto" in mondovisione

25 maggio 2022 a

Il fairplay è una cosa per pochi. E di episodi, tanto nella vita come nello sport, di chi non rispetta tale valore ce ne sono di vari. Calcio, basket… ma l’ultimo episodio alla quale va fatta menzione riguarda il rugby. Durante Argentina-Inghilterra giocata a Tolosa nella tappa delle HBSC World Rugby 7s Series, infatti, è avvenuto un episodio che sta lasciando discutere. Come dimostra anche un video, dopo aver trovato il varco giusto l’inglese Will Homer fa per correre indisturbato sotto ai pali, ma attende ben due minuti e sette secondi prima che un argentino lo “solleciti” ad appoggiare l’ovale.

Come è successo in Argentina-Inghilterra - In quel momento l’Argentina sta conducendo 19-0, e l’Inghilterra per passare il turno non dove subire un passivo superiore ai 16 punti, Will Homer sta quindi per segnare la meta che di fatto vale la qualificazione riducendo lo scarto sotto i 16 punti. Nessuna delle due squadre però ha fretta ed è così che passano ben 2 minuti e 7 secondi prima che un argentino si avvicinasse per costringere Homer a segnare la meta del 19-7. Risultato che di fatto ha eliminato il Canada, squadra che aveva gli stessi punti in classifica degli inglesi. Una meta che farà discutere molto sull’aspetto dell’anti gioco.



Rugby, "la meta della vergogna": guarda qui il video

Il ricordo del biscotto che ci condannò a Euro 2004 - Il pensiero che viene ci rimanda subito a quel Danimarca-Svezia 2-2 dell’Europeo 2004, ‘biscottone’ che condannò la Nazionale di Giovanni Trapattoni, vincitrice all’ultima giornata sulla Bulgaria ma alla fine eliminata per una peggiore differenza reti nei confronti delle due avversarie. Il pari contro la Danimarca (0-0 con il famoso sputo di Totti a Poulsen) e l’1-1 contro la Svezia (Cassano prima e il tacco volante di Ibra nel finale) non furono sufficienti. Alla fine la Grecia si aggiudicò gli Europei in finale contro il Portogallo.



