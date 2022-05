Milan, drammatica confessione di Ibrahimovic dopo lo scudetto: "Sei mesi così"

27 maggio 2022 a

“Gli ultimi sei mesi? Ho giocato senza il legamento crociato anteriore nel ginocchio sinistro”. Firmato su Instagram, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, nonostante i guai fisici, è comunque riuscito a caricare i suoi dalla panchina, entrando nei finali di alcuni match. E alla fine in casa Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, è arrivato il tanto inseguito 19esimo Scudetto, che in via Aldo Rossi mancava dalla stagione 2010-11.

“Sei mesi di ginocchio gonfio. Sei mesi in cui mi sono potuto allenare solo 10 volte con la squadra — ha continuato ancora Ibra nel post — Sei mesi in cui ho dovuto fare oltre 20 iniezioni. Sei mesi in cui dovevo svuotare il ginocchio una volta a settimana. Sei mesi di antidolorifici quotidiani. Sei mesi in cui a malapena dormivo a causa del dolore”. “Solo un obiettivo, rendere i miei compagni campioni” Poi il posto prosegue: "Non ho mai sofferto così tanto, dentro e fuori dal campo. Ho trasformato qualcosa di impossibile in qualcosa di possibile”. Alla fine, dopo l’ultimo storico match di Sassuolo, Ibra ha deciso di mettersi sotto i ferri per guarirsi e ne avrà almeno per 7-8 mesi, nell’attesa di capire se deciderà di continuare a giocare o se dirà addio, magari per dedicarsi in qualche ruolo manageriale.

“Nella mia mente c'era un solo obiettivo — ha concluso Zlatan nel suo post — rendere i miei compagni e il mio allenatore campioni d'Italia, perché avevo fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un trofeo in più”. Alla fine per il numero 11 tutto è bene quel che finisce bene, e nell’attesa di capire il suo futuro, può intanto godersi il titolo conquistato in campo.

