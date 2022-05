Zlatan Ibrahimovic fuori dal Milan? C'è il "gettone": che cosa cambia per questo "cavillo"

27 maggio 2022 a

Lo Scudetto raggiunto potrebbe fargli decidere di smettere all’età suonata di 40 anni? Non secondo le prime intenzioni. Zlatan Ibrahimovic è innamorato dei campi da calcio, e non vuole chiudere ancora la carriera nonostante il prossimo inizio ottobre (il 3) spegnerà 41 candeline. E dopo l’operazione al ginocchio che lo terrà fermo per 7-8 mesi, come scrive La Gazzetta dello Sport, lo svedese nei prossimi giorni si siederà a un tavolo per discutere del rinnovo con Maldini, Massara e Gazidis. L'ipotesi più probabile sembra quella di un contratto a gettone, con ingaggio legato agli obiettivi personali e di squadra. Come prima ipotesi, Zlatan riceverà un compenso per ogni singola partita giocata. Oppure potrà essere fissata una parte fissa simbolica e una parte variabile, legata al numero di gol, al raggiungimento di una certa quota di gare giocate o anche ai traguardi collettivi.

Ibra, una volta tornato in campo la decisione sul futuro

Sotto questo punto di vista le norme permettono ampia flessibilità, l’aspetto determinante è che l'obiettivo sportivo sia misurabile. Tenendo conto però che da Ferragosto a metà novembre, quando inizieranno i Mondiali in Qatar, si giocherà ogni tre giorni, escludendo le coppe europee, resta da capire se l’accordo tra Ibrahimovic e il Milan scatterà subito (dal primo di luglio) o solo quando l’attaccante svedese tornerà effettivamente a disposizione, quindi dopo i Mondiali mediorientali. Qualunque decisione, non potrà prescindere dalla valutazione che lo stesso Ibrahimovic farà una volta tornato a calcare il campo di allenamento: se capirà che la condizione fisica non lo sosterrà più, allora sarà il primo a fare un passo indietro. Solo il tempo potrà dirci.

