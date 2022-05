L'Inter fa gli auguri a Radu: valanga di messaggi, ultimo pesante schiaffo dopo la papera

Beffa

Non è stato un compleanno facile per Radu. Il portiere dell'Inter fa ancora i conti con la papera di Bologna che ha di fatto consegnato lo scudetto al Milan. Sul sito ufficiale dell'Inter è apparso un messaggio di auguri proprio per il portiere: "Nato il 28 maggio 1997 a Bucarest (Romania), oggi Ionut Andrei Radu compie 25 anni. Ha iniziato la sua avventura all'Inter a 16 anni nel Settore Giovanile, per poi esordire con la Prima Squadra in Sassuolo-Inter del 14 maggio 2016 e tornare a vestire la maglia nerazzurra nella stagione 2020/21. Al portiere nerazzurro i migliori auguri di buon compleanno".

Ma non è finita qui. Sui social e soprattutto su Twitter sono arrivati una valanga di auguri ma da parte dei tifosi rossoneri che di fatto hanno voluto ringraziare in modo ironico il portiere dell'Inter per l'errore col Bologna: "Vecchio cure rossonero, auguri", si legge tra i commenti.

Ma anche "auguri e grazie mille per lo Scudetto". Insomma i tifosi rossoneri non hanno perso tempo e hanno messo nel mirino ancora una volta il portiere nerazzurro che è già stato abbastanza massacrato dai suoi stessi tifosi che non gli hanno perdonato la papera più importante di tutto il campionato.



