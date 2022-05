Playoff, Olimpia avanti 2-0 su Sassari. Messina: “Ora chiudiamo la serie”

31 maggio 2022 a

a

a

L’AX Armani Exchange è 2-0 nella serie di semifinale contro il Banco Sardegna Sassari, ad un solo successo dalla finale scudetto dopo la vittoria di lunedì sera in gara al Forum per 91-82. Nella prima vera partita di sofferenza di questi playoff - in cui l’Olimpia viaggia imbattuta con cinque vittorie in cinque partite dopo il facile 3-0 nei quarti contro Reggio Emilia - Milano si è trovata ad inseguire Sassari, con un massimo scarto di otto punti materializzatosi all’intervallo sul 41-49 e poi con un vantaggio sardo protrattosi anche nel terzo periodo (68-69 al 30’) e all’inizio dell’ultimo periodo quando la squadra di Messina ha fatto valere la sua forza difensiva scavando il break decisivo con un 22-13.

Sassari, spinta dal nemico storico Logan (a 37 anni ancora incisivo con 14 punti) e dai lunghi Bendzius e Bilan, 40 punti in due, ha tenuto botta fino all’ultimo giro di lancette, prima di cedere ai canestri di un letale Rodriguez, decisivo con 19 punti, e di un Shields regolare con 17.

Coach Ettore Messina vede il bicchiere pieno ma non pienissimo per le difficoltà incontrate: “Abbiamo una vinto una partita che si era complicata dopo un secondo quarto in cui ci siamo scavati una buca e ci siamo finiti dentro. La squadra è stata brava a reagire nel secondo tempo, abbiamo fatto un bellissimo secondo tempo, complessivamente abbiamo vinto tre quarti su quattro, ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione: ora cerchiamo di andare a vincere una partita a Sassari anche se non sarà facile. Faremo rotazioni? No, questa è la squadra. ”Mercoledì sera a Sassari al Palaserradimigni si gioca gara 3 e Milano avrà a disposizione il primo match point per guadagnarsi la finale scudetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.