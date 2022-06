Milan, colpo al cuore dei tifosi: "Pronti a sacrificarlo", chi sta per lasciare il rossonero

02 giugno 2022 a

Il Milan passa a RedBird e sogna sul calciomercato. Dopo lo scudetto, nelle ultime ore si sono fatti due nomi pesantissimi: quello di Nicolò Zaniolo e quello di Mario Gotze. Ma il mercato, ovviamente, non è soltanto in ingresso. Qualcuno deve andarsene, qualche nome della squadra di uno scudetto indimenticabile verrà per forza di cose sacrificato.

Come è noto, si parla di Alexis Saelemaekers, che il Milan vuole inserire nell'affare per Zaniolo, oltre a 25-30 milioni di euro. Per ora, sul belga, è piovuto il "no" di Josè Mourinho, a caccia di giocatori con caratteristiche differenti. Alexis viene valutato ora circa 20 milioni di euro e, in ogni caso, potrebbe cambiare maglia in estate permettendo al Milan di mettere a punto una pesante plusvalenza.

Ma c'è un altro nome che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere sacrificato. Un addio che farebbe molto male ai tifosi rossoneri: quello di Ante Rebic, che arrivò al Milan dall'Eintracht Francoforte nell'ambito dello scambio con Andrè Silva. Anche il croato permetterebbe al Milan di mettere a segno una ottima plusvalenza. E i club interessati per certo non mancano, anche se l'ultima stagione di Rebic è stata funestata dagli infortuni. Secondo quanto scrive la Rosea, Rebic potrebbe partire se il Milan decidesse di puntare su un centravanti giovane, oltre al parametro zero Origi.

