Italia-Argentina, scoppia il caso Chiellini: "Spietato", cosa è successo a fine primo tempo

L'addio di Giorgio Chiellini alla Nazionale italiana è avvenuto nel peggiore dei modi: senza un standing ovation. Infatti "Chiello" è rimasto negli spogliatoi alla fine del primo tempo, dopo i primi 45 minuti di gioco.

In questo modo il capitano della Nazionale è stato privato del red carpet immaginario che avrebbe accompagnato tra gli applausi la sua uscita di scena. Roberto Mancini infatti l'ha sostituito con Bastoni alla fine del primo tempo.



La mossa di Mancini a fine primo tempo

E questa scelta, di fatto ha scatenato un vespaio di polemiche fortissime attorno al nostro Ct. Secondo alcune indiscrezioni non ci sarebbe stato al con problema fisico tale da giustificare il cambio di Chiellini. E anche i tifosi argentini, non solo quelli azzurri, hanno protestato per il mancato tributo all'ormai ex giocatore della Juventus.

La polemica a fine partita

E a far deflagrare completamente il caso è stato un tweet di Manuel Olivari, giornalista e presentatore argentino: "Mancini ha fatto ritirare Chiellini dalla Nazionale nello spogliatoio, uno spietato totale. Capisco che il gol di Di Maria lo abbia esposto, ma lascialo 30 secondi in campo e regalagli un applauso al momento della sostituzione, è un campione d'Europa e un calciatore storico".

Insomma attorno all'ultima partita di Chiellini in Nazionale si è consumato un vero e proprio giallo. Va detto che la scelta del Ct, probabilmente concordata con il giocatore, non ha lasciato strascichi polemici nello spogliatoio. Chiellini quando è tornato sul campo è apparso sorridente.

