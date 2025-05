Elkann ribalta la Juve: chi arriva dalla Francia (e che fine fa Giuntoli)

La carriera di Comolli è iniziata in Inghilterra, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali in club di Premier League come Arsenal, Tottenham Hotspurs e Liverpool. C'è il suo zampino per esempio in acquisti che hanno fatto la storia non solo del calcio britannico come il passaggio di Thierry Henry dalla stessa Juve all'Arsenal o di Luis Suarez dall'Ajax al Liverpool. E il lancio di talenti totali come Gareth Bale e Luka Modric, esplosi a Londra sponda Tottenham.

Nel 2020, Comolli è diventato presidente del Tolosa, dove ha avviato un processo di rinnovamento basato su dati e scouting avanzato. Sotto la sua guida, il club è tornato in Ligue 1 e ha vinto la sua prima Coppa di Francia nel 2023. Un marchio di fabbrica del neo-dirigente bianconero è l'attenzione al settore giovanile: nel Tolosa sono ben 19 i giocatori attualmente impegnati nelle nazionali giovanili francesi, dall'Under 15 alla Under 21.