Olimpiadi Milano Cortina 2026, per il Pil beneficio da tre miliardi. Grazie Ministro Giorgetti per averci creduto. L'analisi di Andrea Pasini

Andrea Pasini

Milano e Cortina ospiteranno la 25esima edizione dei Giochi olimpici invernali. L’evento che si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026 avrà un impatto sul Pil pari a tre miliardi di dollari, a fronte di un investimento previsto di circa un miliardo.

Nel dettaglio, i Giochi invernali produrranno un incremento di risorse all’interno del comparto sport pari a 1.142 milioni di euro, mentre i settori beneficeranno di maggiori risorse per 1.026 milioni. L’organizzazione stessa dell’evento porterà alla creazione di 13.000 nuovi posti di lavoro, di cui 9,173 internamente al settore sport e 3.772 nei principali settori economici collegati in particolare nei servizi.

A tutto questo corrisponderà un incremento nel livello del reddito stimato di circa 320 milioni di euro, di cui 255 milioni all’interno del comparto sport.

Numeri importanti, soprattutto se teniamo conto del fatto che lo sport, oltre a essere un settore industriale strategico per l’economia nazionale, è un traino per la produzione e l’esportazione di articoli e attrezzature sportive che hanno registrato risultati di rilievo negli anni recenti. Lo sport riveste un ruolo sociale di grande rilevanza, generando significativi effetti positivi immateriali per il Sistema Paese, come il miglioramento del benessere psicofisico della popolazione e della coesione sociale, la riduzione della spesa sanitaria, la promozione del territorio e del turismo, concorrendo sotto diversi aspetti alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

Va sottolineato e ribadito come questa importante iniziativa, che oltre a portare lustro a livello internazionale al nostro Paese, porterà importanti benefici per il nostro Pil pari a tre miliardi di euro. E questo grande successo per l’Italia ha un nome e un cognome, quello dell’Onorevole Giancarlo Giorgetti che, da Sottosegretario con delega allo Sport, ha creduto per primo e si è battuto per far sì che si realizzasse questo evento di caratura internazionale.

La politica quando è fatta da persone competenti e lungimiranti porta sempre dei benefici al sistema Paese.

