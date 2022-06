Roland Garros, invade il campo e si incatena: "La fine del mondo", Parigi sotto-choc

04 giugno 2022 a

Invasione di campo "ecologista" durante la sfida in semifinale tra Casper Ruud e Marin Cilic al Roland-Garros. Durante il terzo set un'attivista del movimento ambientalista francese Dernière Rénovation si è legata il collo alla rete indossando una maglietta con la scritta 'We have 1028 day left (Ci sono rimasti 1028 giorni)', slogan che fa riferimento al cambiamento climatico. Mentre gli addetti alla sicurezza intervenivano per portarla via, gli atleti sono stati costretti a rientrare negli spogliatoi e il match è stato sospeso per una decina di minuti.

La giovane, 22 anni, si chiama Alizee e protesta come Greta Thunberg contro il cambiamento climatico. Sul sito derniererenovation.fr vengono spiegate le ragioni del suo gesto: "1028 giorni sono ciò che ci resta per determinare il futuro dell'umanità. Meno di tre anni". E ancora: "Il conto alla rovescia è iniziato il 28 marzo 2022, fine dell'ultimatum inviato da Last Renovation al governo, e data in cui i cittadini sono entrati in resistenza civile. La Francia è stata condannata dai suoi stessi tribunali per inerzia climatica. Il futuro di questo Paese è letteralmente distrutto. Perdere tempo è morire".

Intanto Casper Ruud entra nella storia tennistica del suo paese, diventando il primo norvegese ad approdare alla finale di un torneo del Grande Slam dopo avere sconfitto in quattro set Marin Cilic. Il numero 8 del ranking Atp ha sconfitto il croato per 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 e scenderà in campo per provare a fermare lo spagnolo Rafa Nadal, che punta al record di 13 vittorie al torneo parigino.

