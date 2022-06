Mauro Icardi, raptus in Africa: "Carriera in declino? Come rispondo a queste ca***"

06 giugno 2022 a

a

a

Mauro Icardi non ha affatto preso bene un articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport in cui sostanzialmente si traccia il momento di declino calcistico che sta vivendo. “Dov’è finito Icardi? Vita da sogno, carriera in declino”, il titolo dell’articolo firmato da Alessandro Grandesso. “Maurito - si legge - si gode una super vacanza con la moglie in Africa mentre il Psg cerca di cederlo, ma guadagna 10 milioni netti l’anno. E viene da un anno con soli 5 gol e tanto gossip”.

"Dopo Perisic, anche lui": un addio pesantissimo. Inter, il nome fa esplodere la rivolta dei tifosi

La replica rabbiosa di Icardi è avvenuta tramite una storia di Instagram, pubblicata appunto sul profilo dell’attaccante argentino: “Sono in Africa, il prossimo anno ti lascio organizzare le mie vacanze se vuoi. O questi discorsi sono solo cazz*** come ogni anno? Quando facevo 30 goal a stagione c’erano gli stessi argomenti. Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come fai capire con le cag*** scritte. A 29 anni non ti preoccupare che con i quasi 200 goal fatti mi conoscono abbastanza bene tutti”.

“E poi - ha aggiunto Icardi - decido io di restare e mettermi a disposizione. Grazie mille, ti abbraccio forte dall’Africa, con i gorilla, con i leoni e tutti i miei amici che hanno più rispetto di un giornalista come te. A presto”. Insomma, in mezzo al suo sfogo Mauro ha anche dato una notizia importante: non ha alcuna intenzione di lasciare il Psg, ma è pronto a mettersi a disposizione.

Willy Gnonto, l'incredibile retroscena: dove si è rinchiuso e cosa ha fatto il giorno dopo il debutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.