Zlatan Ibrahimovic, "stipendio simbolico": cosa si inventa Maldini, cifre impensabili

“Tranquilli, non smetto”, aveva dichiarato Zlatan Ibrahimovic ai compagni di squadra nel bel mezzo del discorso negli spogliatoi per la vittoria dello scudetto. Lo svedese si è poi operato con l’obiettivo di tornare ancora una volta a giocare, nonostante i 40 anni suonati e le sofferenze dell’ultima stagione legate a un problema fisico serio. Problema che Zlatan ha voluto risolvere operandosi non appena terminata la stagione, in modo da tornare a giocare quanto prima.

Ci vorranno mesi prima di rivederlo in campo, ma intanto con Paolo Maldini sembra ci sia già un’intesa per il rinnovo. È ormai chiaro che per Ibrahimovic non è una questione di soldi, bensì di stimoli: fin quando li avrà, lo svedese vorrà andare avanti con il calcio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana dovrebbe tenersi un incontro tra Zlatan e il Milan per definire il modo in cui andare avanti insieme: Ibra potrebbe firmare un rinnovo che prevede una parte fissa a cifre simboliche e una molto consistente legata a presente e risultati.

Lo svedese dovrebbe quindi rinunciare a gran parte dei 7 milioni previsti dallo scorso contratto e accettare uno stipendio simbolico, almeno fino a quando non avrà recuperato dall’infortunio. Secondo la Gazzetta, una volta tornato a disposizione, i suoi guadagni dipenderanno da presenze e gol, oltre che dai risultati della squadra. Un accordo che appare onesto e che potrebbe consentire a Ibra di prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per rimettersi in piedi e valutare se continuare davvero a giocare.

