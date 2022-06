Gianluca Scamacca, la proposta irrifiutabile: ecco chi è piombato sul gioiello del Sassuolo

07 giugno 2022 a

a

a

Gianluca Scamacca ha 23 anni e quindi non è più un giovane, semmai un calciatore che sta entrando nella fase decisiva della sua carriera, quella che definisce il livello a cui può ambire. Roberto Mancini ha deciso di ripartire da lui dopo il sonoro 3-0 inflitto dall’Argentina all’Italia. Contro la Germania in Nations League il centravanti del Sassuolo ha giocato bene, anche se è rimasto a secco: insegue il primo gol in Nazionale, potrà riprovarci contro l’Ungheria.

Cuadrado, rottura totale con la Juve e feroce "tradimento": con chi starebbe per firmare

Quella di stasera, martedì 7 giugno, sarà la sua sesta partita in azzurro, la terza da titolare. “Ha tutto per diventare un centravanti molto, molto bravo - ha dichiarato Mancini nella conferenza stampa pre-partita - è veloce, potente e tecnico. Può migliorare nello stacco, anche se è alto. È reduce però dalla prima stagione da titolare in Serie A, ci vorrà un po’ più di tempo ma può diventare davvero un grande attaccante”. Analisi lucida, quella del ct dell’Italia: Scamacca è infatti reduce dalla prima vera stagione da protagonista, in cui ha segnato 16 gol in 36 partite con il Sassuolo.

"Lui insieme a Vlahovic". Juve, i tifosi sognano: il secondo nome di un attacco stellare

Un ottimo bottino che ha acceso le voci di mercato, anche se non è detto che lasci l’Emilia già questa estate, dato che il club neroverde lo terrebbe volentieri a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Come potrebbe esserla quella del Psg: non è infatti un segreto che Scamacca abbia diversi estimatori all’estero. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club parigino avrebbe chiesto informazioni al Sassuolo: per il momento non c’è stato nulla più che un sondaggio, ma il fatto che Scamacca sia finito sul taccuino del Psg è un segnale importante.

Milan scatenato, "un colpo da 60 milioni di euro": a un passo dal top-player... stellare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.