Paulo Dybala, colpo di scena: "Fanno sul serio". Chi può fregare l'Inter, tutto in pochi minuti

Il trasferimento di Paulo Dybala all'Inter potrebbe subire qualche ritardo. Il giocatore, ormai ex Juve, di fatto è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui i nerazzurri, ma si è fatta sotto in modo deciso anche la Roma. Ma in queste ore in cui il mercato comincia ad accendersi di fatto c'è un'incognita pesantissima sul futuro dell'argentino. Infatti, fuori dall'Italia, c'è un club che fa tremendamente sul serio per mettere le mani sull'attaccante bianconero: l'Atletico Madrid. I colchoneros conoscono perfettamente il valore di Dybala e la Joya ha segnato uno dei suoi gol più belli proprio contro la squadra di Simeone.

E sarebbe stato proprio il tecnico dell'Atletico a spingere la società iberica a farsi avanti in modo deciso per portare a Madrid Dybala. L'Atletico, secondo alcune indiscrezioni potrebbe formulare una proposta molto importante in tempi brevissimi per far fuori la concorrenza e portarsi a casa la punta bianconera. L'ultima decisione di fatto spetterà al giocatore che dovrà scegliere se cambiare vita e dunque lasciare l'Italia dopo tantissimi anni di permanenza nel nostro Paese oppure se fermasi ancora qui magari sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Va sottolineato che l'ipotesi Roma resta comunque in piedi. Insomma sarò Dybala a dover decidere quale direzione prendere, ma una cosa è certa: il suo nome sarà al centro di questo mercato infuocato che durerà per tutta l'estate.

