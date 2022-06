Basket, mercoledì sera la finale scudetto Bologna-Milano

Fabrizio Carcano 07 giugno 2022 a

a

a

Un anno dopo a contendersi lo scudetto della pallacanestro saranno ancora le due corazzate Virtus Bologna e Olimpia Milano. 16 tricolori i bolognesi, 28 i milanesi. Lo scorso anno vinse Bologna in una finale senza storia: 4-0, ma Milano era con il serbatoio delle energie svuotato dopo le finali di Eurolega. Stavolta la Segafredo Bologna è favorita, ha il vantaggio di giocare 4 gare su 7 in casa, ha un roster più forte, completo ed esperto di un anno fa, tanto da aver vinto l’Eurocup, ma l’AX Armani Milano, pur senza Delaney e Mitouglu, se la giocherà alla pari, arrivando fisicamente più pronta. E più compatta di un anno fa.

“Sarà una serie spero equilibrata, spero difficile per entrambe le squadre, una serie che speriamo di giocare bene. Penso anche che con due palasport pieni possa essere una serie che farà il bene del basket italiano, come immagine, come audience, come seguito. Noi stiamo bene fisicamente, nei playoff abbiamo avuto più tempo per prepararci, abbiamo semplificato un po’ di cose e le stiamo eseguendo ad un ritmo diverso il che ci ha aiutato a migliorare i numeri offensivi”, ha spiegato alla vigilia coach Ettore Messina. Osservando: “Indipendentemente dai pronostici, le aspettative sappiamo che a Milano sono sempre alte, quello che è importante è che i giocatori entrino in campo sapendo che se faremo bene determinate cose avremo più opportunità di vincere e in caso contrario ne avremo di meno”. Si comincia mercoledì sera alla Unipol Arena di Bologna, alle 21. Gara 2 si gioca sempre alla Unipol alle 21 di venerdì. Domenica e martedì, sempre alle 20,30, si giocherà invece al Forum di Assago.

Foto di www.olimpiamilano.com

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.