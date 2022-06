Andrea Pirlo, il ritorno dopo l'esonero dalla Juventus. "Ha firmato", scelta clamorosa: dov'è finito ad allenare

10 giugno 2022 a

L'importante a volte è solo ripartire. Andrea Pirlo ha assorbito per un anno la botta dell'esonero dalla Juventus. Ora "il Maestro" torna in panchina e lo fa in Turchia, in una colonia italiana: il mister bresciano, 43 anni, allenerà il Karagumruk, semi-sconosciuta squadra della Superlig fino a qualche mese fa, salita alla ribalta in Italia per la folta presenza di connazionali, dal portiere Emiliano Viviano all'ex esterno offensivo di Roma e Milan Fabio Borini. PIrlo guiderà così una squadra che ha chiuso lo scorso campionato con un per certi versi sorprendente ottavo posto. Per sicurezza, l'ex gloria di Milan e Juventus, campione del mondo con l'Italia di Marcello Lippi nel 2006, ha firmato un contratto di un anno. Poi, nel caso, si vedrà.

Il campionato turco dunque parlerà sempre più italiano. Negli ultimi mesi hanno brillato in campo Mario Balotelli (18 gol in 32 partite con la maglia dell'Adana Demirspor, il video dei suoi 5 gol contro il Goztepe, dei quali uno con una fantasmagorica robona, due settimane fa ha fatto il giro del mondo) e Andrea Bertolacci (anche lui ex Karagumruk, oggi al Kayserispor), mentre in panchina c'è anche Vincenzo Montella. L'Aeroplanino, dopo l'esonero al Milan e le brutte avventure a Siviglia e alla Fiorentina, si sta risollevando proprio al Demirspor, con Balotelli. Alla Gazzetta dello Sport aveva chiamato poche ore fa proprio il collega Pirlo: "Mi farebbe piacere. Il campionato turco è di buon livello, anche qui sono decisivi i particolari, e noi tecnici italiani possiamo aiutare a farlo crescere ancora. Non dico che siamo i più bravi, ma portiamo con noi una grande scuola dal punto di vista tattico".

