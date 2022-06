Virtus Bologna, Shengelia travolge l'Olimpia Milano: finali scudetto, di nuovo in parità

Fabrizio Carcano 11 giugno 2022 a

Uno a uno. E adesso si gioca due volte al Forum di Assago. La finale scudetto del basket italiano, dopo le prime due gare a Bologna alla Segafredo Arena, è sul 1-1. Alla prima vittoria di mercoledì dell’Olimpia Milano per 66-62 ha risposto venerdì sera la Virtus Bologna con un successo per 75-68 maturato nella ripresa e soprattutto nell’ultimo periodo.

La Segafredo, dopo i tanti problemi offensivi della prima partita, in gara 2 ha trovato i punti del lungo Jaiteh e soprattutto dell’ala georgiana Shengelia, top scorer con 22 punti.

Milano dominatrice del primo quarto, con un illusorio vantaggio sul 4-13 con Shields e Rodriguez quasi immarcabili. Bologna parte tirando malissimo con Shengelia che fa 0/5 ai liberi e 0/3 da fuori, ma Belinelli suona la carica con 8 punti a raffica, la Virtus risale a uno e due possessi di scarto e va al riposo sulla parità sul 38-38.

Nel secondo tempo Bologna, pur giocando a lungo senza Teodosic per un piccolo infortunio al dito, va a più 7 sul 53-46 con Shengelia e Pajola, Milano ricuce con Datome e Shields e gira l’ultima boa sul 54-55. Ma nell’ultimo quarto le V Nere aumentano la fisicità, dominando a rimbalzo con Jaiteh e Sampson e l’AX Armani si aggrappa al solo Hall senza però trovare canestri da fuori, finendo staccata di tre possessi fino al finale con Bologna avanti di nove ad un minuto dalla fine.

Decisivi i rimbalzi, con un predominio bolognese per 49-36: l’Olimpia è stata limitata in area anche da un Bentil con un ginocchio in disordine e per questo frenato.

A fine gara è questa l’analisi di coach Ettore Messina: “Hanno giocato un po’ meglio di noi, soprattutto dalla fine del secondo quarto in avanti e meritato di vincere. Adesso siamo 1-1, andiamo a Milano e speriamo di farci trovare pronti. Abbiamo giocato due partita in trasferta contro la Virtus, siamo 1-1, ovviamente saremmo stati strafelici di vincere anche stasera, non è successo, ci prepariamo alla prossima. Per ora i rimbalzi sono stati il fattore decisivo delle due partite, Gara 1 per noi e Gara 2 per loro. Non è strano: sbagliando tanti tiri, noi e loro, se ci sono dei rimbalzi d’attacco hai maggiori possibilità di farcela. Bentil ha avuto una iperstensione al ginocchio sinistro nel finale della prima partita, in cui aveva segnato qualche punto, messo due liberi pesanti, preso dei rimbalzi, quindi era stato positivo. Penso che sia stato un po’ condizionato dalla condizione fisica. Naturalmente, non abbiamo avuto tanto da Hines e Melli, per noi importanti, ma lo sanno anche loro. Ora torniamo a Milano e vediamo di essere pronti”.



Domenica si ricomincia al Forum, con palla a due alle 20.30, martedì gara 4 sempre al Forum sempre alle 20.30.

