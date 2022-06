Gianluca Scamacca verso il Psg? L'odio dei milanisti: "Farai la fine di Icardi"

11 giugno 2022 a

Il calciomercato diventa incandescente. Le big sgomitano per sistemare la squadre in vista dell’inizio del campionato nella prima decade di agosto. Ogni nome può essere decisivo in questa fase per costruire le vittorie della prossima stagione. E un nome caldo, da settimane al centro del mercato, è quello di Scamacca. Sembrava già fatta per un passaggio del giocatore in rossonero, ma a quanto pare qualcosa sta andando per il verso storto. Infatti il Paris st Germain sarebbe pronto a sborsare 40 milioni per Scamacca per portarlo via dal Sassuolo.

Secondo il Corriere dello Sport, il Psg sarebbe in forte pressing sulla squadra emiliana e quindi l'affare a quanto pare si potrebbe fare. Ma queste indiscrezioni non sono piaciute affatto ai tifosi rossoneri che, come sottolinea Virgilio sport, hanno dato vita a una vera e propria rivolta sui social: Sono più i milioni delle presenze…surreale…al PSG poi!” oppure: “Se va al Psg tempo 1 anno e lo cederà in prestito gratuito dopo 1 anno di panchina”. e ancora: “Vada pure, farà la fine di Icardi”.

Commenti feroci che sottolineano anche quanto ci tenessero i tifosi rossoneri ad avere l'attaccante in rosa. "Al Milan per fortuna non interessa, poi per prenderlo adesso la trattativa doveva iniziare almeno 6 mesi fa, perché questa è la durata minima di ogni trattativa del Milan” o anche: “Anche sforzandomi non riesco a immaginarmi il PSG che pressa per Scamacca” e poi: “Ma che c’entra il Milan scusate, ma chi lo vuole, ma perché?”. Insomma il destino di Scamacca è ancora tutto da scrivere. Ma i tifosi rossoneri sono già sul piede di guerra...

