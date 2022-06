Gigio Donnarumma, il video della rissa con un tifoso: "Sei un cog***e", fuori controllo

13 giugno 2022 a

a

a

Di insulti, da quando ha lasciato il Milan scorsa estate, ne ha ricevuti tanti. Ma stavolta Gigio Donnarumma, che ha sempre evitato i tantissimi tifosi (soprattutto rossoneri) imbestialisti sui social, si è arrabbiato sul serio. Il luogo dello scontro è l’uscita dello stadio di Wolverhampton, dopo il pari (0-0) conquistato dalla Nazionale di Roberto Mancini sabato contro l’Inghilterra di Gareth Southgate, che mantiene i nostri in testa al girone di Nations League. All’uscita dell’impianto, a partita nettamente finita, il portiere del Psg è stato offeso a più riprese da un tifoso, probabilmente del Milan, mentre si avviava a piedi verso il pullman della sua squadra.

Donnarumma, agguato e insulti a Wolverhampton: guarda qui il video della rissa col tifoso

Donnarumma al tifoso: "Sei un cog***e" - Se all'inizio Gigio ha fatto finta di non sentirlo, all'ennesimo insulto si è fermato ed è tornato indietro per affrontare l'uomo. Lo ha individuato in un gruppetto piuttosto ampio di sostenitori a caccia di autografi, e con l'indice puntato gli ha intimato di piantarla, urlandogli anche "Sei un cog***e". Qualche secondo di discussione, poi Donnarumma è tornato indietro posando per qualche selfie, ma restando scuro in volto.

"Ne ha altre nove, resta qui": la fucilata, così Roberto Mancini ha 'sistemato' Donnarumma

Il fratello Antonio non riesce nella promozione in B col Padova - Donnarumma, poi, questa domenica ha fatto i conti con un’altra triste notizia, che sicuramente gli darà però meno stress di quella provocata del tifoso polemico: il Padova del fratello Antonio, ex portiere al Milan insieme a lui, ha mancato il ritorno in Serie B contro il Palermo. I rosanero, con la vittoria al ritorno per 1-0 (così come all’andata in Veneto), sono riusciti a vincere i playoff di C. La squadra di Silvio Bandini così è promossa, quella di Oddo e di suo fratello dovrà affrontare un altro campionato di C.

"Gigio Donnarumma? Secondo me...": la sconcertante ipotesi di Roberto Mancini sul portiere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.