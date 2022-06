Alessio Romagnoli, perché il destino del Milan dipende da lui: se non se ne va... sudori freddi

14 giugno 2022 a

Il Monza ci sta provando, ma alla fine la telenovela legata ad Alessio Romagnoli dovrebbe concludersi con il quasi ex Milan in destinazione-Roma. Il difensore, infatti, sta parlando da diversi mesi con la Lazio, che perderà già Acerbi e squadra del quale Alessio è tifoso sin da ragazzo. Il Corriere dello Sport ha titolato così martedì 14 giugno: "Romagnoli si avvicina. Lotito ha già rilanciato". La svolta a delle ultime settimane nelle quali si era vissuto un momento di stallo dettato dall'accordo sulle cifre. La società biancoceleste si sarebbe decisa a rilanciare, con il presidente del club capitolino che ha portato l'offerta a 2,7 milioni di ingaggio più vari bonus. Ora si aspetta la risposta del giocatore.

Milan, si punta con insistenza a De Ketelaere

Se Romagnoli è pronto a salutare il Milan, il club del Diavolo punta con insistenza sulla trequarti a Charles De Ketelaere, il talento classe 2001 del Bruges, che però, quasi certo di perdere un altro obiettivo rossonero come Lang, vuole alzare il muro sul belga. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro, per quello che è l’identikit perfetto per il progetto del Diavolo. Club che, sia in passato che come vuole la nuova proprietà RedBird, vuole puntare su giovani calciatori di talento, dalle grandi potenzialità.

Nainggolan appoggia De Ketelaere: “Serve per lui una nuova avventura”

De Ketelaere intanto è stato consigliato come acquisto da un ex Serie A, Radja Nainggolan, belga come lui ed ex di Roma e Inter: “Chris è un giocatore fortissimo e ha bisogno esattamente di questo — dice il centrocampista — mettersi alla prova in un contesto più competitivo di quello attuale. Qui ha vinto gli ultimi tre tornei, nelle ultime due stagioni è stato un titolare indiscusso della squadra. A cosa altro può ambire? Il suo percorso in Belgio è concluso, deve imporsi altrove”.

