Milan, sul piatto 40 milioni: addio Zaniolo, ecco il top-player per puntare in altissimo

​Il Milan del futuro punta con forza a un nome dall’estero per la propria trequarti: Charles De Ketelaere, il talento classe 2001 al Bruges che però, quasi certo di perdere un altro obiettivo rossonero come Lang, vuole alzare il muro sul belga. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro, per quello che è l’identikit perfetto per il progetto del Diavolo. Club che, sia in passato che come vuole la nuova proprietà RedBird, vuole puntare su giovani calciatori di talento, dalle grandi potenzialità. Da quando è arrivato Stefano Pioli, intanto, i rossoneri hanno dimostrato di saperci fare in questo senso, per questa ragione

De Ketelaere e l’esperienza in A, con sguardo alla sua nazionale - De Ketelaere, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere stimolato ad approdare a Milanello. L'esperienza in un nuovo campionato può metterlo maggiormente alla prova e farlo crescere. D'altra parte, però, la maggiore competitività potrebbe anche mettere a rischio la sua candidatura per il Mondiale in Qatar, dal momento che già da qualche mese è entrato nelle convocazioni del Belgio. Il Milan sarebbe avanti sulla concorrenza.

Brahim resta un altro anno, ma occorre una sua reazione - Il futuro di Brahim Diaz, invece, è legato ai colori rossoneri per un altro anno. Milan e Real Madrid si sono incontrate per discutere del futuro del trequartista. E nella riunione non è arrivato nessun colpo di scena: il prestito biennale è stato confermato. Brahim vestirà rossonero per un'altra stagione, dopodiché il Diavolo potrà esercitare il riscatto fissato a 22 milioni, col contro-riscatto dei blancos a 27 milioni. Per lo spagnolo dunque, scatta la stagione X: i quattro gol in 40 presenze di quest'anno sono troppo pochi per ambire a una valutazione di mercato simile alla cifra pattuita per il riscatto rossonero.

