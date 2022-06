Silvio Baldini, risposta-choc a Bonan: "Fanno bene a tagliarti i c***", gelo a Sky Sport

14 giugno 2022 a

Dopo la promozione in Serie B conquistata con il Palermo, Silvio Baldini ha creato non poco imbarazzo nel corso dell’intervista rilasciata a Sky Sport. Parlando con il conduttore Alessandro Bonan, che tra l’altro conosce da tempo, l’allenatore ha dato vita a un battibecco piuttosto retrogrado che non fa onore a lui e alla città di Palermo. “Non è come Milano - ha dichiarato Baldini - qui se sei sposato e ti metti a guardare delle belle donne non va bene”.

“Non ti è vietato - ha proseguito - ma sicuramente non sarai accettato perché nella loro cultura la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto con i miei nonni: mi hanno insegnato che la famiglia è sacra”. “Vabbè, se guardi una bella donna nulla di male”, ha provato a dire Bonan, provocando la reazione di Baldini: “Sì, ma se hai moglie e figli e vuoi andarti a s*** una ragazzina, fanno bene a tagliarti i c***”.

“È inutile che fai la morale agli altri”, ha risposto Bonan. “Vieni a vivere qua”, ha ribattuto Baldini. “Io ho vissuto in tante parti, sempre alla stessa maniera”, ha chiosato il conduttore. In seguito l’allenatore non ha preso bene l’omaggio sulle note di “Je so’ pazzo” di Pino Daniele: “Sono pazzo o uno che vive alla sua maniera? Io vivo in maniera diversa dagli altri, se poi mi consideri pazzo ti mando a cagare. Mi fai perdere del tempo, potevo essere a mangiare con la squadra e il presidente e potevo dedicare più tempo a loro e non a te”.

