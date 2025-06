Sinner, Sky si scusa: cosa va in onda

Quando si lavora in televisione, a ritmi serrati, un errore può capitare. Soprattutto se si è concentrati su un evento, come la finale del Roland Garros, che nelle fasi finali ha oscillato spesso come un pendolo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E così, quando lo spagnolo infila il punto decisivo dopo 5 ore e 29 minuti di una finale entusiasmante, capita che su SKY Sport vada in onda la grafica di spalla sbagliata che annuncia il tronfo dell’italiano, con tanto di dato statistico che lo vedrebbe alzare la coppa a 49 anni di distanza dall’impresa di Adriano Panatta.

Un errore evidente nel selezionare la grafica, anche perché nel fascione centrale dell’ultim’ora viene riportata correttamente, invece, la notizia della vittoria di Alcaraz. Con tanto di foto di Sinner disperato, a volto coperto dall’asciugamano.

Sky sports Italy already published that Sinner won Roland Garros pic.twitter.com/KdI1dLbizG — SK (@Djoko_UTD) June 8, 2025

Vista in onda, sul momento, ha scatenato le ironie dei telespettatori, che subito si sono riversati sul web per sottolineare l’errore e scatenarsi in meme ironici. Un errore talmente evidente da richiedere addirittura l’intervento su X da parte del direttore, Federico Ferri, che si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto in bello stile.

Scrive Ferri: "Quando si sbaglia, si sta zitti e si chiede scusa. Ai nostri abbonati e a tutti coloro che ci danno fiducia. Avevamo preparato 2 grafiche, per Sinner e per Alcaraz, e abbiamo mandato in onda quella sbagliata. Malissimo. È la seconda cosa che ci fa stare peggio stasera". Per carità, non è finito il mondo, per quanto fosse un errore grave appartiene a quella serie di imprevisti che possono capitare nella concitazione di una diretta televisiva, ma è bene che un Direttore eviti le solite scuse, come “ci hanno hackerato il software, c’è stato un problema tecnico, etc…” e che, semplicemente, chieda scusa e vada avanti. Sperando che quella grafica, nel 2026, diventi quella giusta!