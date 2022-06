Carlo Ancelotti "ha dato il suo ok": un terremoto, che top player "regala" al Milan

14 giugno 2022 a

a

a

Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di rinforzi per alzare il livello della trequarti offensiva. È in quest’ottica che si inserisce il nome di Marco Asensio: il 26enne spagnolo, vincitore di tre Champions League con il Real Madrid, ha il contratto in scadenza nel 2023 e al momento non ci sono segnali che fanno pensare a un rinnovo.

"Ero inca*** con Ancelotti": la rivelazione dopo la finale di Champions, cosa è successo nello spogliatoio

Anzi, stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti avrebbe dato il suo assenso alla cessione del calciatore, che a Madrid ha avuto un ruolo marginale nella scorsa stagione. Paolo Maldini avrebbe parlato con Ancelotti proprio di Asensio: contatti avviati anche con l’agente Jorge Mendes. Lo scoglio principale è lo stipendio del calciatore, che vorrebbe portare a casa un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione. Una richiesta che è fuori dal budget e dalla politica sugli ingaggi del Milan.

"Non voglio un contratto per pietà": Carlo Ancelotti sconvolto, le lacrime del mister | Video

Una soluzione potrebbe però essere trovata, nel caso in cui Asensio decidesse che i rossoneri sono la sua prima scelta: d’altronde si ritroverebbe in una squadra campione d’Italia in carica e con l’ambizione di tornare competitiva anche in Europa. Oltre all’ingaggio, l’altro problema è legato alla concorrenza della Premier League: soprattutto l’Arsenal sembra volersi muovere con decisione su Asensio.

Carlo Ancelotti, cose da pazzi al matrimonio del figlio Davide: spuntano le foto clamorose | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.