Gigio Donnarumma asfaltato da Piccinini: "Perché si dimostra incapace. Chissà perché in Italia..."

Sul banco degli imputati, ancora una volta, ci finisce Gigio Donnarumma. Il tutto per quanto accaduto sul campo e fuori dal campo nella serata di martedì 14 giugno, una delle serate più nefaste nella storia della nazionale italiana: un secco 5-2 in Germania in una partita senza storia, in cui gli azzurri allenati da Roberto Mancini sono stati letteralmente umiliati.

Il punto è che il portiere del Psg, come ciliegina sulla torta di una stagione assai indigesta, ci ha piazzato una clamorosa papera con cui ha consegnato il temporaneo 4-0 ai padroni di casa. Ma non solo: anche su un'altra rete incassata dalla Nazionale è parso, eufemismo, non proprio impeccabile. Poi, certo, quattro bellissime parate. Ma possono cancellare gli errori? No, semplicemente no.

Gigio Donnarumma disastroso con la Germania, ma la "Gazzetta"... un qualcosa di inspiegabile

E di quegli errori, nel post-partita, ecco che qualcuno a Gigio ha chiesto conto. Si tratta di Tiziana Alla, inviata della Rai, contro la quale Donnarumma ha semplicemente sbroccato: "Ma quand'è che io ho sbagliato quest'anno? Se ti riferisci a quell'episodio, ti dico che era fallo. Se poi non volete che sia così, allora diciamo che è colpa di Donnarumma. Stasera sono io il capitano e mi prendo tutta la colpa per questa sconfitta. È tutta colpa di Donnarumma e va bene così". A una domanda, lecita, una non-risposta e tanto nervosismo.

"Ma quando? Allora...". Donnarumma: crisi di nervi e rissa con l'inviata Rai. Una pessima figura | Video

Una brutta figura, per Donnarumma. Una brutta figura su cui, su Twitter, insiste anche Sandro Piccinini, il quale in un cinguettio picchia durissimo: "Donnarumma si dimostra incapace di comprendere i propri errori, un limite non da poco per un giocatore del suo livello", premette il telecronista di Prime Video. "Complimenti a Tiziana Alla - riprende -, non molti colleghi avrebbero fatto quella domanda". Dunque, Piccinini in un successivo tweet sottolinea riferendosi sempre all'inviata Rai: "Unica giornalista in Italia da anni a fare una domanda seria a Donnarumma. Chissà perché dopo alcuni errori al Milan e dopo il suo addio nessuno in Italia tra tv e giornali ha mai fatto una domanda seria al portiere", conclude sibillino Piccinini.

