Charles Leclerc in aereo? Non proprio, "la mia settimana inizia così": che disastro...

15 giugno 2022 a

a

a

Niente, per Charles Leclerc sono settimane nere. Non solo gli zeri a Barcellona e Baku, al comando della gara sulla F1-75 prima dei due inaspettati ritiri causa motore, o la strategia fallimentare di Montecarlo. Tra le sfortune del monegasco ora c’è anche l’aereo, tanto che, come dimostra una sua storia Instagram pubblicata martedì 14 giugno, ha perso il volo che lo avrebbe portato a Montréal. Questa domenica, infatti, è in programma il nono appuntamento di Formula 1 sull’isola di Notre Dame.

Leclerc, la storia Instagram conferma che ha perso il volo per il Canada

Il numero 16 ha postato una foto con un titolo-didascalia eloquente, scattata in una sala di attesa di un aeroporto: "La settimana inizia perdendo il mio volo per Montreal". Nulla di irreparabile, ci vuol ben altro per scalfire la corazza di Charles Leclerc, che sulla pista ‘Gilles Villeneuve’ deve invertire il suo momento no, ma un piccolo inconveniente che si aggiunge al periodo sfortunato che sta vivendo. E intanto Verstappen è scappato a 34 punti da lui, scavalcato anche al secondo posto dal compagno di Max in Red Bull, Sergio Pérez. E pensare che dopo il GP di Melbourne, e prima di quello di Imola, il divario tra il ferrarista è il Campione olandese era di ben 46 punti…

Hamilton: “Non mancherei in Canada per nulla al mondo”

In Canada ci sarà anche Lewis Hamilton, distrutto a Baku dal porpoising (il saltellamento sul dritto, ndr) per colpa di una Mercedes W13 ingovernabile. Se il suo team principal, Toto Wolff, aveva lanciato l’allarme per Montréal — “Potrebbe essere a rischio la sua presenza” —, il sette volte iridato ha scritto sui social lunedì: “Buongiorno mondo. Ieri (domenica sera, ndr) è stata dura e ho avuto qualche problema a dormire, ma oggi mi sono svegliato positivo. La schiena è un po' dolorante, ma non ho nulla di grave per fortuna. Mi sono sottoposto ad agopuntura e fisioterapia con Angela (Cullen, la sua fisioterapista; ndr) e sto andando dal mio team per lavorare con loro. Dobbiamo continuare a lottare. Non c'è momento migliore di quello attuale per restare uniti. Ci sarò questo fine settimana non mancherei per niente al mondo. Auguro a tutti voi una fantastica giornata e settimana".

Mattia Binotto e John Elkann, il grande gelo: quelle voci in Ferrari sul team principal

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.