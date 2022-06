Ferrari, il tweet di Lapo Elkann scatena il caos: "Quindici anni di figure di m***"

13 giugno 2022 a

Per i tifosi della Ferrari sono settimane tristi: i due guasti al motore di Leclerc a Barcellona e Baku — al Montmeló la rottura di turbina e Mgu-H, architettura che trasforma i gas di scarico in un boost di cavalli in più —, domenica in Azerbaigian anche l’uscita di Carlos Sainz al nono giro, in curva 4 per un problema idraulico. Lo stesso che ha interessato anche l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou, altra vettura motorizzata Ferrari così come la Haas di Kevin Magnussen, anche lui fuori: per un totale di quattro vetture con i propulsori di Maranello che hanno detto addio in anticipo alla corsa. Il doppio zero nelle classifiche Piloti e Costruttori della Ferrari ha così fatto scappar via sia la Red Bull che Max Verstappen, vincitore questa domenica davanti a Pérez. Fatto che è stato preso male anche dal tifoso per eccellenza del Cavallino: Lapo Elkann.

Pioggia di commenti sotto al tweet di Lapo Elkann - L’imprenditore italiano nato a New York, infatti, ha scritto così su Twitter, bacchettando la Ferrari per il doppio ritiro nel GP dell’Azerbaigian: “È molto doloroso. È ora di tornare a lavorare come all'inizio di campionato. E sempre Forza Ferrari... senza negare che oggi sono molto triste”. Con sotto al suo tweet alcuni commenti come: “Lapo fai qualcosa”, o “Serve lavorare meglio. Non di più (riferito alla Ferrari)”. Ma c’è anche chi l’ha presa a male, come un altro utente: “Sono 15 anni che facciamo figure di m***a. Lapo, ci siamo scocciati”. Un altro invece aggiunge polemicamente: “Quando si farà una rivoluzione? Dobbiamo perdere questo mondiale per incompetenza? Facciamo i seri.. Bisogna farsi sentire o perderemo Charles”.

GP Canada, gli orari del weekend - La reazione della Ferrari è attesa domenica prossima in Canada, su un’altra pista di motore, trazione e dove il consumo della gomma è piuttosto importante. Qualifiche sabato dalle 22 alle 23 italiane, domenica la gara dalle 20 alle 22 con diretta su Sky Sport F1. Differita su TV8 alle 23.30 (per le qualifiche) e alle 21.30 per la gara. Solo su Sky le libere uno e due in diretta venerdì dalle 20 alle 21, e dalle 23 a mezzanotte. Lo stesso vale per le libere tre, sabato dalle 19 alle 20, che anticiperanno la caccia alla pole.

