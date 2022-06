Gigio Donnarumma "solo un bugiardo": chi lo scarica dopo i 5 gol presi in Germania, un caso enorme

16 giugno 2022 a

Per Gigio Donnarumma non c’è pace, dopo la discussione con la giornalista Rai, Tiziana Alla, per l’uscita a vuoto che ha portato il 5-0 della Germania martedì nel match di Nations League, il portiere campano è stato accusato dalla Spagna di essere un “bugiardo” per le dichiarazioni del dopo-gara. Non è piaciuta neanche in altri Paesi, dunque, la risposta al limite dell’arrogante dell’ex Milan, poco dopo che la giornalista aveva ripescato la sua precedente papera in Real Madrid-Psg dello scorso marzo. Quella che aveva dato il via ai tre gol dei Blancos, passati incredibilmente ai quarti quella gara, per poi vincere la Champions in finale contro il Liverpool.

"Quando ho sbagliato?". Donnarumma, ecco la lista di tutti i flop, atroce figuraccia del portiere

Real-Psg e il gol di Benzema, media spagnoli arrabbiati con Donnarumma - Il vittimismo fuori luogo di Gigio è risultato in maniera netta – "ok, dai, se volete dare la colpa a me…" – al posto di un'analisi seria sul momento della Nazionale, ma soprattutto di un po' di autocritica sulle proprie prestazioni non all'altezza del miglior giocatore degli ultimi Europei. Per le sue parole, Donnarumma si è beccato una robusta dose di critiche anche dalla Spagna, seppur per un motivo diverso da quello che lo ha fatto finire sotto accusa in Italia. La frase incriminata è quella legata all’eliminazione in Champions: “Gli errori? Quando mi è capitato? Col Real Madrid, col fallo?". Già, il fallo che secondo l'ex milanista gli avrebbe fatto Karim Benzema, costringendolo all'improvvido passaggio che poi si sarebbe trasformato nel primo dei tre gol dello stesso scatenato francese.

Cosa ha fatto al fischio finale, quello che nessuno ha visto: Donnarumma, altra umiliazione

Cosa titolano in Spagna contro Gigio - Marca ha così ribadito sulle proprie pagine: “Il contatto c'è, ma non abbastanza per fischiare fallo su Donnarumma”. E ancora: “Il portiere del Psg e dell'Italia, aspramente criticato per gli errori commessi nella partita contro la Germania, insiste sul fatto che quello di Benzema sia stato un fallo, ma il suo passato lo tradisce e contraddice la sua versione", è scritto su Abc, che rilancia un video con i tanti errori commessi dallo stabiese. E non finisce qui: "Donnarumma fallisce ancora e si difende attaccando il Real Madrid", titola Libertad Digital, spiegando che "il portiere dell'Italia ha regalato un gol alla Germania". Insomma, per Gigio l’ennesimo periodo complicato.

