Italia, Wilfried Gnonto: "Tifo Inter, vorrei tornare...", terremoto alla Pinetina?

È stata la vera sorpresa nel cammino in Nations League dell’Italia di Roberto Mancini. Wilfried Gnonto ha fatto molto parlare di sé: prima l’assist a Lorenzo Pellegrini nell’1-1 di Bologna contro la Germania, poi la prova convincente di Cesena nella vittoria contro l’Ungheria di Marco Rossi, quindi il gol della bandiera (insieme ad Alessandro Bastoni) nella debacle di martedì: il k.o. per 5-2 sempre contro la Nazionale tedesca allenata da Flick. L’attaccante dello Zurigo, oramai sappiamo, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter prima di scegliere un'altra strada e di mettersi alla prova tra i professionisti. E guarda caso, dopo le ottime prestazioni in maglia azzurra, tante squadre si sono interessate a lui.

Il calciatore classe 2003, però, ha le idee chiare sul suo futuro, e in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato a tutti dove vorrebbe giocare: “Se sogno Inter? Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare — ha detto l’attaccante — Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma”. Intanto, sia lui che Giorgio Scalvini non saranno presenti con l’Italia U19, pronta per i prossimi Europei in programma in Slovacchia da questo sabato a venerdì primo luglio. Per Gnonto, lo Zurigo vuole evitare infortuni ora che le offerte fioccano (già superiori ai 10 milioni di euro). Per il secondo, l’Atalanta ha fatto muro così come il club svizzero. Entrambi rimarranno a casa a studiare per l’esame, dato che mercoledì c’è la prima prova.

Europei U19, il cammino dell’Italia

Il cammino dell’Italia U19 inizierà proprio sabato contro la Romania, prima sfida del girone A. Poi sarà la volta dei padroni di casa della Slovacchia (21 giugno) e della Francia (24 giugno). Nel Gruppo B,, invece, ci sono Inghilterra, Serbia, Israele e Austria. Le partite degli azzurrini verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD. Assenti invece i campioni in carica della Spagna e corazzate come Belgio e Germania, eliminate entrambe dall'Italia nella fase di qualificazione.

