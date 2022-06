Shakira e Piquè, "coppia aperta". Cosa c'è dietro il tradimento: rivelazione privatissima

17 giugno 2022 a

a

a

Continua a tenere banco la clamorosa rottura della coppia formata da Shakira e Gerard Piquè. Il giornalista spagnolo José Antonio Aviles ha svelato dei dettagli inediti, che potrebbero rimescolare le carte in tavola e quindi cambiare i motivi della separazione. Durante la trasmissione televisiva ‘Viva la Vida’, il giornalista ha citato fonti "molto vicine” al calciatore secondo cui i due avevano una relazione aperta.

L'investigatore che ha rovinato la vita a Piquè: tutta la verità sulla mossa spietata di Sharkira

Un’indiscrezione accolta con molto stupore dai fan della coppia, che finora hanno creduto alla versione secondo cui Shakira abbia lasciato l’ormai ex compagno dopo aver scoperto il suo tradimento con una donna molto più giovane. Addirittura si è sostenuto che la popstar avesse assunto un investigatore privato per pedinare Piquè e avere le prove della sua infedeltà. Adesso, però, Aviles rimette tutto in discussione: “Tre anni fa - ha raccontato - hanno avuto una crisi, superata quando hanno deciso di diventare una coppia aperta”.

Shakira e Piquè? La sconvolgente profezia di Mhoni Vidente: nel 2018... come è possibile?

Proprio in virtù di questo rapporto stabilito qualche anno fa, la famiglia del calciatore spagnolo sarebbe rimasta molto sorpresa per la decisione della cantante di rompere. Se davvero i due erano d’accordo sul fatto di frequentare altre persone all’interno della loro relazione, evidentemente qualcosa deve essere cambiato da parte di Shakira. Comunque i due pare che abbiano conservato buoni rapporti per i figli: sono infatti stati avvistati in Repubblica Ceca, dove hanno accompagnato insieme il piccolo Milan a una partita di baseball under 10.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.