Charles Leclerc, è incubo-Ferrari: partirà ultimo, clamoroso a Montreal

Brutte notizie per Charles Leclerc e la sua Ferrari. In vista del Gran Premio del Canada di F1, pochi minuti prima delle terze prove libere e a qualche ora dalle qualifiche, il team di Maranello ha deciso di sostituire anche il turbo della monoposto. A riportarlo il sito F1.com. Così il pilota monegasco inizierà la gara di domani dal fondo della griglia di partenza. In ogni caso quello del team è la stessa strategia adottata per Carlos Sainz che però, essendo alla terza unità di cambio, non incorrerà nella penalità.

Una scelta tecnica dunque ben pensata. A Maranello sperano che il pilota riesca a recuperare e arrivare non troppo lontano. Ma non solo, oltre a questo c'è l'obiettivo di avere motori freschi per circuiti come Silverstone e Zeltweg.

