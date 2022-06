Mondiali di nuoto, Nicolò Martineghi: primo oro mondiale italiano nella rana. Una vittoria storica

19 giugno 2022 a

Nicolò Martinenghi è il nuovo campione del mondo nei 100 rana. Il campione azzurro ha nuotato in 58"26 (nuovo record italiano) precedendo l'olandese Arno Kamminga (58"62) e lo statunitense Nic Fink (58"65). Quello di Martinenghi, bronzo nei 100 ai Giochi Olimpici di Tokyo, è un oro storico: mai nessun azzurro prima di lui era riuscito a imporsi nei 100 rana in un Mondiale in vasca lunga. In 19 edizioni, ovvero da Belgrado 1973, l'Italia nei 100 rana era salita solo quattro volte sul podio senza mai vincere l'oro: Gianni Minervini, argento nel 1986 a Madrid e bronzo nel 1991 a Perth, Domenico Fioravanti, argento nel 2001 a Fukuoka, e Fabio Scozzoli argento nel 2011 a Shanghai.

"È stata una gara calcolata. Sapevo che tutti e tre eravamo allo stesso livello, oggi il fisico e la testa hanno fatto tanto". Lo ha detto Nicolò Martinenghi ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro mondiale conquistato a Budapest nei 100 rana. "Ho imparato tanto in questi anni, sono contento di aver messo in pratica tutto quello che ho imparato - ha aggiunto - Spero di aver dato il via a una sfilza di medaglie in questi giorni".

Sulla sua prestazione, Martinenghi ha ammesso: "Sono molto contento da un lato, dall'altro mi aspettavo qualcosina di meno nel tempo. Ma questa era una gara da vincere. E' una emozione allucinante, più di così non potevo aspettarmi".

